Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na 10 bin dolar yanıtı: Haysiyetsizlik, ahlaksızlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir suç örgütü yöneticisinin bir siyasetçiye ‘her ay 10 bin dolar gönderdiği’ şeklindeki açıklamasına değinerek TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u eleştirdi.
Kılıçdaroğlu Şentop’un bu ismi açıklamasını isteyerek “Ayda 10 bin dolar rüşvete bağlanan siyasetçi kim? Şentop bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Şentop sessiz kalamaz.” ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, EİTPA konferansı için bulunduğu Pakistan’da Hürriyet’e konuşarak Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.
Şentop şu ifadeleri kullandı: