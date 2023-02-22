Şentop'tan deprem açıklaması: 'İhtiyaç duyulursa hukuki düzenleme icap edecek'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, depremle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin, "Bilimsel çalışmaları da dikkate alarak bu yönde ihtiyaç duyulduğu takdirde birtakım hukuki düzenlemelerin yapılması icap edecek. Meclis'te farklı partilerin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik talepleri var. Önümüzdeki hafta bu konu görüşülecek tahmin ediyorum" dedi.

Şentop, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TÜBA 2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Basına kapalı 3,5 saat süren toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, Kahramanmaraş merkezli deprem ve felaketten çıkarılacak bilimsel sonuçlar olduğunu ve daha sonra sonuçlar üzerine hukuki çalışmalar yapılacağını bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"'Ders alalım' diyoruz. Ders almanın bence en temel şeyi bilimsel verileri net olarak ortaya çıkarmak. Buradaki birçok akademisyen arkadaşımız sahada da çalışmışlar. Bu bakımdan TÜBA'ya çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların daha derinlikli olarak, daha kapsamlı olarak devam etmesinde fayda var. İçeride farklı disiplinlerden akademisyenler kendi çalışmalarını, sadece bu yaşamış olduğumuz depremlerle ilgili olarak çalışmalarını ifade ettiler. Çok istifadeli sonuçlar ortaya çıktı."

'Birtakım hukuki düzenlemelerin yapılması icap edecek'

Yasal düzenlemelere ilişkin Meclis'te ne gibi çalışmalar yapılacağı sorusu üzerine de Şentop, dünyada ve Türkiye'de yaşanan büyük depremler ve afetlerden sonra mevzuatların gözden geçirildiğini hatırlattı. Şentop, bu kapsamda yönetmeliklerin değiştirilip ilave tedbirler alındığını belirterek şunları söyledi:

"Burada yapılan akademik çalışmaları da dikkate alarak, bilimsel çalışmaları da dikkate alarak bu yönde ihtiyaç duyulduğu takdirde birtakım hukuki düzenlemelerin yapılması icap edecek. Meclis'te farklı partilerin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik talepleri var. Önümüzdeki hafta bu konu görüşülecek tahmin ediyorum."