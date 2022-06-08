Şentop'tan AP Raporu açıklaması: 'Haksız hezeyanlarının ürünüdür'

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen 2021 Türkiye Raporu'na dair "sığ ve vizyonsuz" ifadelerine yer verdiği bir açıklamada bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı'nın ardından söz konusu rapora dair TBMM Başkanı Mustafa Şentop da açıklama gerçekleştirdi.

Şentop, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, rapora ilişkin, “Bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize yönelik haksız hezeyanlarının ürünüdür” ifadelerine yer verdi.

Şentop'un açıklaması şöyle:

"Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize yönelik haksız hezeyanlarının ürünüdür. Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkı sağlayabilmesi mümkün olmayan bu rapordaki ithamları reddediyoruz.”