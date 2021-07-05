Şentop’tan 37 gün sonra '10 bin dolar aylık alan siyasetçi' yanıtı

CHP’li Özgür Özel’in 24 Mayıs’ta yazdığı yazıya 37 gün sonra 2 buçuk sayfalık yanıt veren Meclis Başkanı Mustafa Şentop, söz konusu iddiaların araştırılması ve ortaya konulmasının yargının işi olduğunu söyledi.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, iddiaya konu olan kişinin milletvekili olmadığını kaydeden Şentop, “Bu çerçevede anılan iddianın adli makamlara ulaştırıldığı bilgisi edinildikten ve kamuoyu ile paylaşıldıktan sona konuyla ilgili yargı sürecinin tamamlanmasını beklemek dışında gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılacak resmi bir işlem bulunmadığı malumlarınızdır” dedi.

Şentop, konuyla ilgili 27 Mayıs’ta iddianın sahibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yazdığı yazı ve daha sonrasında Bakan ile yaptığı görüşmeyle ilgili "Beklenen husus eğer dilekçelerinizde bahsi geçen iddiaya konu kişinin açıklanması ise öncelikle söz konusu iddianın sahibinin şahsım olmadığını, dolayısıyla bu kişinin kim olduğunun açıklamasının tarafımdan istenmesinin makul olmadığını hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, makamında konu ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık yarım saat sürmüştü.