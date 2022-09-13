Şentop: Yunanistan'ın söylemleri güvenlik tehdidine dönüşmüştür

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Şentop, görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ile Ege ve Akdeniz'de son dönem yaşanan gelişmeleri gündeme getirdi. Şentop, "Komşu ülke Yunanistan'ın son dönemde Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran söylemleri ve kışkırtıcı eylemleri, ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, kıyılarına çok yakın adaların Yunanistan tarafından uluslararası anlaşmalar hilafına hala silahlandırılmaya devam edilmesine göz yummasının söz konusu olamayacağını söyleyen Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak diplomasi ve işbirliğinden yanayız. Müzakere ile sorunların çözülmesinden yanayız. Yunanistan ise iyi komşuluk ve dürüst diyalog yerine meydan okumayı tercih etmektedir. Yunanistan'ın Adalar Denizi'ni bir Yunan gölüne çevirmek istemesi kabul edemeyeceğimiz bir durumdur.

Hava sahamızın ihlali ve uçaklarımıza yönelik tacizler de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yunanistan, bu tacizlerde Patriot ve Rus mamulü S-300 hava savunma sistemlerini kullanmaya çalışmaktadır; 22, 24 Ağustos ve 1 Eylül'de Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO görevi ifa eden Türk uçaklarına S-300'leri kilitlemek suretiyle tacizde de bulunmuştur.

Bu konuda biz hem NATO’ya üye hem komşu ülkeler olmamız dolayısıyla, müzakere yoluyla bu sorunların çözülmesi yönünde görüş ve kararlılığımızı ortaya koyduk ama bu olmadığı takdirde, Türkiye sorunlarını, problemlerini, meydan okumaları, her türlü yöntemle çözebilecek kudrettedir."