Şentop: Milletvekilleri görüyorum, eylem eylem gezip dokunulmazlığı kullanıyorlar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Şentop, yasama dokunulmazlığına ilişkin, "Milletvekilliği dokunulmazlığı illegal eylemlerde değil, terör örgütünün ve teröristi övücü eylemlerin önüne koyuyor. Polise karşı direniş unsuru olarak milletvekilini kullanmak da milletvekilinin itibarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin itibarıyla bağdaşmayan bir unsurdur. Milletvekilleri görüyorum, eylem eylem gezip, belirlemiş olan tedbirleri milletvekilliği aracılığıyla kırmak içim milletvekili dokunulmazlığı kullanılıyor. Bizim buna sahip çıkmamız isteniyor. Asla böyle bir şey olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz” dedi.