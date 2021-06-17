Şenol Güneş: Takımın üstünde bir ağırlık var

Avrupa Futbol Şampiyonası ikinci maçında Türkiye, Galler’e 2-0 yenilerek gruptan çıkma şansını oldukça zora soktu.

İlk karşılaşmada da İtalya'ya 3-0 mağlup olan Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

“Baya olumsuz bir duruma düştük. Burada kazansak ya da berabere kalsak iyi olurdu. Galler’i yenebileceğimizi düşünüyorduk. Olumsuz bir durum var. Diğer maçlara bakmak gerek ama zor bir durumda görüyoruz kendimizi" diyen Güneş, "Bu turnuvanın ağırlığını, sorumluluğunu taşımak başka bir şey veya bu turnuvada ilk katıldıktan sonra heyecanla moralin güvenin artması olabilirdi, onu da sağlayamadık. Sanki takımın üstünde bir ağırlık var, dışavurumda sıkıntılar görüyorum" ifadesini kullandı.