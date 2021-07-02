Şenol Güneş: Ben ve oyuncularım neden kötü oynadığımızı çözemedik

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dün Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısızlığını masaya yatırdı.
Hürriyet'ten Mehmet Arslan'ın haberine göre Özdemir, başarısızlıkla ilgili Şenol Güneş'ten rapor istedi. Raporu değerlendirmek için yönetimini topladı. Toplantıda Şenol Güneş’ten gelen rapor okundu.
Raporda özetle şunlar yazılıydı:
- Son 3 maçımızı çok kötü oynadık. Bunu biz de beklemiyorduk. Ne ben ne de futbolcu arkadaşlarım bu kötü oyunun nedenini çözemedik
- Yaptıklarımız doğru şeylerdi. Ama çözemediğimiz bu nedenlerden dolayı başarısız olduk.
- Türkiye turnuvanın en genç takımıydı. Ve böyle bir turnuvada ilk kez oynayan bir takımdı.
- Bunu bir mazeret olarak sunmuyorum. Sorumluluk tamamen benim.
- Bizim iki hedefimiz vardı. Biri Avrupa Şampiyonası’na diğeri Dünya Kupası’na gitmek. Birinci hedefimizi gerçekleştirdik.