DİSK Gıda-İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından Sennur Sezer’in adına bu yıl yedincisi düzenlenen Sennur Sezer Emek -Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri Töreni 12 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.

Ödül Töreni Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu'nda 12 Haziran'da saat 18.00'de düzenlenecek.

Bu yıl Üzeyir Karahasanoğlu’nun “Geçmişi Beklemek” başlıklı dosyası öykü dalında, Bahtiyar Kaymak’ın "Patron" başlıklı dosyası şiir dalında ödüle değer görülmüştü.

DİSK/Gıda-İş ve Manos Kitap'tan yapılan açıklamada "Bu yılki ödül törenimizi yine 12 Haziran’da şiirimizin yorulmaz iğnesi Sennur Sezer’in doğum gününde gerçekleştireceğiz" denilmişti.