‘Seni paçavraya çeviririm’ tehdidini savuran AKP’li başkana şaşırtmayan ‘ceza’

Mahkemede hakkını arayan yurttaşı “Seni paçavraya çeviririm” diyerek tehdit eden AKP’li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün günlük 20 TL'den 360 TL olarak 18 günlük cezası iki taksit halinde ödenmesini hükme bağlayan mahkeme, sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına gerek olmadığı kararı da vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Olay, geçen yıl eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Genç, bir otobüs firmasına Elbistan Otogarı’nda yazıhane açmak istedi. Ancak, belgeleri tam olmasına karşın istemi kabul edilmeyince Elbistan Belediyesi hakkında usulsüzlük iddialarıyla şikayette bulundu.

Sözcü’den Ahmet Kaya’nın haberine göre, bunun üzerine AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz şikayetçi Mustafa Genç ile oğlunu belediyeye çağırdı. Mustafa Genç’in oğlu Süleyman Genç’in yanı sıra, avukatı, şoförü ve zabıta müdürü olduğu sırada gerçekleşen görüşmede Gürbüz, Genç’i “Seni paçavraya çeviririm” diye tehdit etti.

Olayın ardından Mustafa Genç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz hakkında şikayette bulundu. Elbistan 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Başkan Gürbüz hakkında ‘basit tehdit’ suçundan dava açıldı. Yargılama sonucu Gürbüz’e 30 gün adli para cezası verildi sonra yargılanma aşamasındaki davranışları ve cezanın failin geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak önce 25 güne, ardında da CMUK’un ilgili maddesi gereğince 18 güne indirdi.

Hükmün açıklanmasını geriye bıraktı

Mehmet Gürbüz’ün günlük 20 TL’den 360 TL olarak 18 günlük cezası iki taksit halinde ödenmesi hükme bağlayan mahkeme, sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına gerek olmadığı kararı da vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Mehmet Gürbüz 5 yıl içinde kasıtlı olarak yeni bir suç işlemezse vatandaşı, tehdit davasından aldığı ceza ortadan kalkacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz hakkında tehdit davası açan Mustafa Genç’in, mahkemenin belediye başkanın kendisini tehdit ettiğini tescilleyerek haklılığının ortaya çıktığını savunarak, çevresine, “Hakkımı yasal yollardan aramaya devam edeceğim” dediği öğrenildi.