Şengül Altan Arslan İBB'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı

Yandaş medyanın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biri olarak duyurduğu Şengül Altan Arslan, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Arslan, istifa açıklamasında "Üç sene önce iyiden güzelden ve umuttan yana esen değişim rüzgarlarıyla İBB'de üstlendiğim Genel Sekreter Yardımcılığı görevi ile hepimizin hasretini duyduğu eşitliğin, kapsayıcılığın ve adil bir bölüşümün örneklerini yaratan çalışmalara katkı sunma fırsatı buldum. Bana bu süreçte yoldaşlık eden çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine uzamanlıklarını ve gönülden katkılarını ortaya koyan herkese çok teşekkür ederim" dedi.