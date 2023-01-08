Senegal'de otobüs kazası: 38 ölü, 87 yaralı

Senegal'in güneybatısında meydana gelen trafik kazasında 38 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.
Ulusal İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında sabaha karşı 2 otobüs çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 38 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Sall, kazada yaşamını yitirenler için 9 Ocak'tan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.