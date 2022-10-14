Sendikalardan ortak karar: Öğretmenler 2 Kasım'da iş bırakacak

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen'in de aralarında bulunduğu eğitim sendikalarının bugün Ankara'daki buluşmasında iş bırakma kararı alındı.

Taleplerini sıralayan sendikalar bu taleplere ilişkin bir düzenleme yapılmaması halinde 2 Kasım'da tüm eğitim çalışanlarının katılımıyla bir günlük iş bırakma eylemi yapılmasına karar verdi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay sendika başkanlarınca imza altına alınan karar tutanağını Twitter hesabından "Mesleğimizin onuru, çocuklarımızın geleceği için 2 Kasım 2022 tarihinde İş Bırakıyoruz!" notuyla paylaştı:

Mesleğimizin onuru, çocuklarımızın geleceği için 2 Kasım 2022 tarihinde İş Bırakıyoruz! #SendikalarBirlikteEyleme #ÖgretmenlerUnutmaz pic.twitter.com/zGfNOK6Gda — Kadem Özbay (@kademozbay_) October 14, 2022

Karar tutanağı şöyle: