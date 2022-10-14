Sendikalardan ortak karar: Öğretmenler 2 Kasım'da iş bırakacak

Eğitim sendikalarının Ankara'daki büyük buluşmasında karar çıktı: Öğretmenler 2 Kasım'da iş bırakacaklar.

Haber Merkezi

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen'in de aralarında bulunduğu eğitim sendikalarının bugün Ankara'daki buluşmasında iş bırakma kararı alındı.

Taleplerini sıralayan sendikalar bu taleplere ilişkin bir düzenleme yapılmaması halinde 2 Kasım'da tüm eğitim çalışanlarının katılımıyla bir günlük iş bırakma eylemi yapılmasına karar verdi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay sendika başkanlarınca imza altına alınan karar tutanağını Twitter hesabından "Mesleğimizin onuru, çocuklarımızın geleceği için 2 Kasım 2022 tarihinde İş Bırakıyoruz!" notuyla paylaştı:

Karar tutanağı şöyle:

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