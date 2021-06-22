Senamoni Güzellik Merkezi patronu kadın işçiyi önce fazla mesaiye zorladı sonra küfür etti

İstanbul Kadıköy’de faaliyet göstermekte olan Senamoni Güzellik Merkezi’nde çalışan bir kadın işçi Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak yaşadığı insanlık dışı muameleyi ve iş yerindeki hukuksuzlukları anlattı.

Şubat ayı başında işe girmesine rağmen sigortasının geç yapıldığını belirten kadın çalışan, müşteri ilişkileri elemanı olarak işe alınmasına rağmen bir süre sonra sertifikası ve yetkisi olmadığı halde seans uygulamaları yapmaya zorlandığını belirtti. İşçi, işe başladığından beri ciddi bir mobbingle karşı karşıya kaldığını, sigortasız işçi çalıştırılan iş yerinde kendi sigortasının da doğru düzgün yatmadığını ve sürekli fazla mesaiye zorlandığını iddia etti.

İşçiye aşağılama, hakaret ve küfür: 'Senin o küçük beynini s.krm'

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay ise işçi düşmanlığının geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Akşam saatlerinde fazla mesaiye kalmak zorunda bırakılan kadın işçi, patron Sena Kırçiçek tarafından, şirketin whatsapp grubunda, işini özensiz yaptığı iddiasıyla diğer işçilerin önünde ses kayıtlarıyla önce aşağılanmış, sonra da alenen küfür ve hakaret edilmiş. Kadın patron ilgili yazışmada “Herkes eşşek gibi ekstra çalışıyor”, “Senin o küçük beynini s.krm” gibi insanlık dışı ifadeler kullanıyor.

Hakaret ve küfür yetmedi, üzerine bir de tutanak tutularak haklarına göz dikildi

Sena Kırçiçek’in, ettiği hakaretler yetmezmiş gibi, iş yerinde olay çıkardığı iddiasıyla tutanak tutturarak kadın işçinin haklarına da göz diktiği iddia ediliyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan kadın işçi uğradığı ağır hakaretlerle onurunun kırıldığını, patronların işçilerin yalnız olduklarını bilerek böyle rahat davrandıklarını, hakkını sonuna kadar arayacağını dile getirdi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]