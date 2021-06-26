Semt Evleri ülkenin her yerine yayılıyor: Van ve Tokat'ta da yola çıkılıyor

Türkiye Komünist Partisi’nin ülke genelinde açtığı semt evlerine bugün Tokat ve Van'da açılacak iki yeni semt evi daha eklenecek.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla ülke genelinde kurulmaya başlayan ve mahallelerde dayanışmayı, birlikte mücadeleyi esas alan semt evlerine yenileri eklenmeye devam ediyor.

Dün Ankara'da 10. semt evini açan TKP'den yapılan açıklamada bugün Tokat'ta ve Van'da semt evi açılışları gerçekleştirileceği duyuruldu, açılışlara ilişkin şu bilgiler verildi:

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Ankara'nın 10. semt evi açıldı: Esat Semt Evi yola çıktı 

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TKP Iğdır İl Temsilciliği açıldı