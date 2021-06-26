Semt Evleri ülkenin her yerine yayılıyor: Van ve Tokat'ta da yola çıkılıyor

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla ülke genelinde kurulmaya başlayan ve mahallelerde dayanışmayı, birlikte mücadeleyi esas alan semt evlerine yenileri eklenmeye devam ediyor.
Dün Ankara'da 10. semt evini açan TKP'den yapılan açıklamada bugün Tokat'ta ve Van'da semt evi açılışları gerçekleştirileceği duyuruldu, açılışlara ilişkin şu bilgiler verildi:
Türkiye Komünist Partisi ülkenin her yerinde örgütlenmeye devam ediyor, dayanışma yaygınlaşıyor!— TKP (@tkpninsesi) June 25, 2021
🏠Yeşilırmak Semt Evi açılıyor
🗓️26 Haziran Cumartesi
🕡13.30
📍Yeşilırmak Mah. Çağgölü 5. Sk. Menekşe Apt. No: 1 #Tokat #TKPHerYerde pic.twitter.com/uJsyUTIalN
Semt evleri çoğalıyor, dayanışma ve örgütlülük büyüyor!— TKP (@tkpninsesi) June 25, 2021
🏠Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Semt Evi açılıyor
🗓️26 Haziran Cumartesi
🕒15.00
📍Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Deniz 3. Sokak, No: 9, #İpekyolu/#VAN (Namık Kemal Ortaokulu karşısı) pic.twitter.com/sOO1QjL7LB