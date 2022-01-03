Semt evinde ücretsiz ekmek dağıtımına polis engeli

Osmaniye'de Düziçi İrfanlı Semtevi'ndeki dayanışma komitesinin mahallelilerle birlikte ücretsiz sandviç ve ekmek dağıtımına polis engel olmaya çalıştı.

Öncesinde zabıtaları göndererek dağıtıma engel olmaya çalışan emniyet mensupları çabaları boşa çıkınca kaldırımın iki ayrı noktasında GBT uygulaması yaparak yurttaşların karşı yolu kullanmalarını istedi.

Polis sandviç alan çocuklara da kimlik sorgulaması yaptı.

Buna karşın yurttaşların semt evi önünde kurulan standdan ücretsiz ekmek ve sandviç almalarına engel olamayınca bu kez emniyet müdürü gelerek dayanışma komitesi üyelerine "Burada bir şey dağıttırmam, izniniz yok, yaptırmam" dedi. "Halkın bir lokma ekmeğinde bile gözünüz varsa siz utanın" tepkisi üzerine emniyet müdürü "Sus diyorum, konuşma" diyerek semt evindekilerin üzerine yürüdü, "Kimseye bir şey verdirmem, dağıtmayacaksınız" diye bağırarak uzaklaştı.