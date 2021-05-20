'Semaver maketi' savunması: Tamamen bir oyun, eleştirilere itibar etmiyoruz

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin girişinde 4 yıl önce yerleştirilen semaver maketine ilişkin sosyal medya üzerinden eleştiriler gelmişti.

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Enis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıllar öncesine dayanan ve halk tarafından benimsenmiş bir semboldür. Biz semaver maketini 4 yıl önce şehrin girişine koyduk ve orada muhafaza ediyoruz. Yöresel bedesten dediğimiz çarşımızda bunun imalatı yapılıyor. El sanatı olarak biraz zayıf bir aşamada ilerliyor ama önümüzdeki günlerde çoğaltılması ve geliştirilmesi için mücadele edeceğiz. Bu el sanatını unutturmak istemiyoruz" dedi.

Enis, "Vezirköprülü olmayan insanlar böyle bir çalışma içerisinde ve bunun tamamen bir oyun olduğunu düşünüyorum. Biz bu eleştirilere itibar etmiyoruz, çünkü yıllardır biz bu aleti kullanıyoruz. Biz sahip çıkıyoruz ve Vezirköprü semaveri bizim diyoruz" diye konuştu.