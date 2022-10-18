Selvi'den sonra AKP'li Metiner de Erdoğan'ı 'uyardı': Kürt halkının inadına...

Eski AKP İstanbul Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Kürt sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Metiner, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarılarda bulundu.

Kürtlerin sorunları ve talepleri olduğunu dile getiren Metiner, şunları kaydetti:

"Doğrudur, etnik kimliğin inkarından kaynaklı bir 'Kürt sorunu' yok artık. Doğrudur, bir insanlık suçu olan 'asimilasyon sorunu' yok artık. Doğrudur, ceberut ve baskıcı devlet politikaları yok artık.

Mazlum ve Müslüman Kürt halkına yönelik bilinçli ve sistematik inkar ve asimilasyon politikaları Erdoğan sayesinde tarih oldu. Mezalim politikaları nihayete erdi. Kürt halkının bir evladı olarak bu konuda Erdoğan’a ne kadar teşekkür etsem azdır.

Peki, 'Kürt sorunu'nun çözülmüş olması, artık 'Kürtlerin sorunları'nın olmadığı anlamına mı geliyor? Veya Kürtlerin hiç bir taleplerinin artık olmadığı anlamına mı geliyor? Asla!"

Birilerinin 'Erdoğan’ı ve AKP’yi bu şekilde düşünmeye sevk ettiğini' öne süren Metiner, “Kürt sorununu çözdük, artık ne istiyorlar, hala niye kendilerine kan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen malum yapıdan kopmuyorlar?” şeklindeki görüşlerin “Kürt halkının inadına tepkisel davranmasına sebebiyet verebileceğini” söyledi.

Metiner, “O yüzden Erdoğan’ın yeni dönemde ne yapıp edip kazanımcı bir siyaseti ‘Kürtlerin sorunları ve talepleri’ üzerinde odaklanan anlayışla hayata geçirmesi şart” yorumunu yaptı.