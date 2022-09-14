Selvi: Suriye'ye operasyondan sonra sığınmacılar güvenli bölgelere yerleştirilecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin neden zamanında yapılmasını istediğini yazdı.

Selvi "Seçim için AK Parti cephesinde 14 Mayıs tarihi konuşuluyor. Akşener de, 14 Mayıs tarihini desteklediğini açıkladı. Seçimlerin zamanında yapılacağını söylemekten Erdoğan ve Bahçeli’nin dillerinde tüy bitti. Zaten muhalefet de artık seçimlerin zamanında yapılacağını kabullenmiş durumda" diye yazdı.

"Erdoğan’ın ise birkaç nedenden dolayı seçimlerin zamanında yapılmasını istediği söyleniyor" diyen Selvi şunları sıraladı:

Yılbaşından itibaren ekonomideki iyileşmenin daha çok hissedileceği.

Yılbaşında memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış, asgari ücrette tatmin edici bir düzenleme ile dar gelirlilere yönelik iyileştirici ek tedbirlerin devreye sokulması.

Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın 2023’te evlere verilmesi.

İlk yerli ve milli otomobilimiz olan TOGG’un, seri üretiminin gerçekleşmesi. 29 Ekim tarihinde TOGG fabrikasının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. İlk araç seri üretim bandından indirilecek.

'Güvenli bölgelere yerleştirilecekler'

Abdulkadir Selvi ayrıca yazısında "Suriye’ye yönelik operasyondan sonra başta İstanbul olmak üzere Ankara, Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi Suriyeli sığınmacıların, yoğun olarak yaşadığı bölgelerden kurulacak güvenli bölgelere yerleştirilmesi amaçlanıyor" dedi.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yapılan kamuoyu araştırmalarında ekonomiden sonra ikinci sırada Suriyeli sığınmacılar konusu geliyor. Suriye’ye yönelik operasyondan sonra başta İstanbul olmak üzere Ankara, Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi Suriyeli sığınmacıların, yoğun olarak yaşadığı bölgelerden kurulacak güvenli bölgelere yerleştirilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen hemen her toplantıda partililere ‘Sahada olun, seçimlere çalışın’ diye talimat veriyor. Erdoğan önceki gün MKYK toplantısında ise, 'Herkes en etkili olduğu alanların en ucuna giderek, ibreyi partinin lehine çevirsin' diyor. Bu sadece sokakta olma anlamına gelmiyor. Kararsız seçmenin kazanılması, AK Parti’nin küskünlerinin ikna edilmesi, Kürt seçmen dahil olmak üzere birçok başlık bunun altına giriyor."