Selvi Soylu'nun iddiasını Demirtaş'ın doğruladığı görüşünde

Abdülkadir Selvi, bugün yayınlanan yazısında Soylu'nun TRT Haber'deki programda gündeme getirdiği iddialar üzerinde durdu. Soylu, HDP'nin Millet İttifakı'yla ilişkisi hakkında dile getirdiği iddiasında Kandil'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin Millet İttifakı'na destek karşılığında Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve Kültür bakanlığı istediğini, bununla ilgili ellerinde belge olduğunu söylemişti. Konunun HDP'nin bu konudaki kararı ve attığı adımlarla ilgili boyutunu muğlak bırakan Soylu, bu şekilde hem HDP'yi hem de CHP'yi suçlamıştı.

Abdülkadir Selvi, HDP'nin bu iddiaları yanıtsız bıraktığını, Demirtaş'ın bir konuşmasınınsa iddiayı doğruladığını öne sürdü.

Selvi bu konuda şöyle yazdı:

"HDP’den milletvekili seçildikten sonra TİP’e geçen İstanbul milletvekili Ahmet Şık, Tele1’de Hakan Aksay’ın programında, cezaevinde ziyaret ettiği Demirtaş’a HDP’ye bakanlık konusunu sorduğunu açıkladı. Demirtaş şu yanıtı vermiş: “Daha önce Pervin Buldan ve Mithat Sancar geldiğinde bu konu açıldı ve espri yaptık. Ben, ‘Hadi bakalım iktidara ortak olup bakanlık da alırsınız ama size İçişleri Bakanlığı’nı vermezler’ diyerek espri yaptım.”

Selvi, Demirtaş'tan aktarılan bu anekdotun Soylu'nun iddialarını doğruladığı görüşünde. Öte yandan, Şık'ın aktardığı anekdottan, Buldan ve Sancar'ın Kandil kaynaklı olduğu iddia edilen öneriyi Demirtaş'la görüştüğü, Demirtaş'ın da böyle bir gelişmeyi muhtemel görmediğini "esprili" bir şekilde dile getirdiği görülüyor.