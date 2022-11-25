Selvi: Milletvekillerinin yüzde 40'ı gidiyor, Erdoğan ilk turda seçiliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, AKP'nin seçim çalışmalarını yazdı.

Milletvekili adayı yapılmayanların yerel seçimlerde değerlendirileceğini belirten Abdülkadir Selvi "AK Parti’de milletvekili listelerinde değişiklikler bekleniyor. Ama bu yüzde 60-70 seviyesinde değil. Yüzde 40’ın biraz üzerinde olabilir deniliyor. Milletvekili listelerine girmeyenlerin yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak değerlendirilmesi gündemde. Teşkilatlardan milletvekili adayı olacaklar ya da seçimde yeterince performans göstereceği düşünülmeyenler istifa ettirilecek. Teşkilatların önemli oranda korunması düşünülüyor" diye yazdı.

'Erdoğan seçiliyor'

Muhalefet tarafından yapılan anketlerin tersine Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın ilk turda seçildiğini söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet ortak aday çıkarsa da çoklu adayla girilse de Erdoğan açısından bir risk gözükmüyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’la yarıştığı takdirde ilk turda ama farklı oranlarda seçimi kazanıyor. Cumhur İttifakı’nın Parlamento’da da çoğunluğu sağlaması için çalışılıyor. AK Parti’nin 300’ün üzerinde milletvekili çıkarması için çaba gösteriliyor."