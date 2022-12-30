Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Kılıçdaroğlu’nun A ve B planı da netleşti” diye yazdı.

“Kılıçdaroğlu’nun A planı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı yapmamak. Meral Akşener’le gerçekleştirdikleri Ahlatlıbel Zirvesi’nden sonra yaptığı değerlendirmede belediye başkanlarının görevine devam edeceğinin altını çizmiş. Kılıçdaroğlu’nun B planı ise kendisini ortak cumhurbaşkanı adayı yapmak” diyen Selvi, “Eğer ortak cumhurbaşkanı adaylığında sorun çıkarsa Kılıçdaroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girecek. Bu da çoklu aday demektir” diye yazdı.

Öte yandan Selvi bugünkü yazısında izin almadığı gerekçesiyle künye bilgilerini paylaşmadığı bir anketten, "Türkiye genelinde Ekrem İmamoğlu’na olan destek yüzde 5.7’den yüzde 7.5’e çıkmış" bilgisini aktardı. Selvi devamında, "İki puana yakın bir artış yaşanmış. Peki İmamoğlu bu desteği nereden almış? Bu konuda ilginç bir veri var. Meral Akşener’e olan destek ise yüzde 7’den yüzde 3.5’e gerilemiş. Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu’na yakın ilgi göstermesi kendisini destekleyen bir grubun İmamoğlu’nun yanına geçmesine yol açmış" sözlerini kaydetti.