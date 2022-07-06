Selvi: Erdoğan’ın eskime, yıpranma diye bir sorunu yok

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, adının cumhurbaşkanı adaylığı konusunda öne çıktığını söylediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını şu an açıklamaması hakkındaki kulislerden yapılan değerlendirmeyi aktardı. Selvi, "Diğer liderlerin desteğini sağlasa dahi şimdiden aday olduğu takdirde eskir, yıpranır ve tabanda bir heyecan kalmaz. Oysa ismi açıklandığında bir heyecan dalgası oluşturması lazım" yanıtını aldığını söyledi.

"Erdoğan 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Adaylığını da şimdiden açıkladı. Onun eskime, yıpranma kaygısı yok mu?" diye soran Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın eskime, yıpranma diye bir sorunu yok. O kendini güncellemeyi ve taze tutmayı başarıyor.

6 kez gidip 7 kez geldiği için Demirel hakkında küllerinden doğan efsanevi kuş Phoenix benzetmesi yapılırdı. 20 yıldır ülkeyi yönetip eskimeyen Erdoğan’ı neye benzetmek gerekir, onu bilemedim."