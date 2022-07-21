Selvi: Erdoğan Hava Kuvvetleri komutanına 'kes ulan' diye bağırdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçmiş yıllardaki MGK toplantıları ve "27 Nisan e-muhtırası" hakkında bir yazı kaleme aldı. Selvi, 28 Nisan 2007'de Erdoğan'ın dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'a "Bu ülkeyi sen mi yöneteceksin yoksa ben mi!" diye çıkıştığını söyledi.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Olay, 2003 yılı ağustos MGK toplantısında yaşanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Cumhur Asparuk, veda konuşmasında irtica gerekçesiyle iktidara ithamlarda bulunuyor. Erdoğan, önce anlattığı olayların doğru olmadığını söylüyor. Asparuk konuşmasını uzatıyor ve iddialarını sürdürüyor. Erdoğan bunun üzerine 'Kes ulan' diye bağırıyor. Peki Asparuk susuyor mu? Evet susuyor.

27 Nisan e-Muhtırası verildiği gece Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Başbakan Erdoğan’ın telefonlarına çıkmamıştı. Ta ki hükümetin açıklama yapacağı duyuruluncaya kadar. Büyükanıt, 28 Nisan günü Erdoğan’ın telefonuna geri dönüş yapıyor. Erdoğan’ın ilk sözü ‘Paşa, bu ülkeyi sen mi yöneteceksin yoksa ben mi?’ oluyor.

Sonu malum. 28 Nisan’da Türk demokrasisinde bir ilk yaşandı ve muhtıra verene muhtıra verildi."