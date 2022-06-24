Selimiye Kışlası'nda bayrak yarıya mı indirildi?

SODEV Eski Başkanı Erol Kızılelma, Üsküdar'da Selimiye Kışlası'ndaki bayrağın yarıya indirilmiş göründüğü bir fotoğraf paylaşarak bu fotoğrafı kendisinin gün içinde çektiğini duyurdu. Kızılelma paylaşımında "Selimiye Kışlası'nda bayrak neden yarıya indirildi? Gerekçesini bilen varsa açıklasın... ( Bu resmi 1 saat önce ben çektim)" ifadelerini kullandı. Kızılelma "Umarım Cumhuriyet'e meydan okuma değildir" diye yazdı.

Erol Kızılelma'nın paylaşımına yanıt veren bir Twitter kullanıcısı da kışla ile telefonla görüştüğünü belirterek "Az Önce 1. Ordu Komutanlığı yani Selimiye Kışlası ile telefonda görüştüm. Bir şehit için tören olduğunu ve onun için yarıya indirildiğini söylediler. Daha detaylı bilgi vermek için telefon numaramı isteyip aradılar. Geri arayıp, "bilgilendirme için arayacağız" dediler" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bayrağın yarıya indirilip indirilmediğini ve indirildiyse nedeninini sormak üzere ulaştığımız Kara Kuvvetleri 1. Ordu Komutanlığı'ndan (Selimiye Kışlası) telefona yanıt veren kişi ise böyle bir durum olmadığını öne sürdü. Çok sayıda yurttaşın kendilerini aradığını dile getiren telefondaki görevli "Öyle bir durum yok. Yalan haber. Kışlada böyle bir durum sözkonusu değil" dedi. Fotoğrafın nasıl çekildiğini sorduğumuz kişi "Onu bilmiyoruz, biz de araştırıyoruz" yanıtını verdi.

Kızılelma yaklaşık 1 saat sonra ikinci bir paylaşım yaparak "Bayrak tekrar göndere çekildi. Herhalde tepkiler üzerine. Ama 1 saat de olsa kimse bayrağı, hükümet kararı olmadan yarıya indirememeli" diye yazdı ve yeni bir fotoğrafı paylaşımına ekledi.

Selimiye Kışlası bayrağı yarıya indirilmiş.

Umarım Cumhuriyet'e meydan okuma değildir. pic.twitter.com/qn1d8NGjLZ — Erol Kızılelma (@KIZILELMA) June 24, 2022