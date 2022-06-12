Selde kaybolan CHP yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara etkili olan ve sele neden olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılan yurttaşın cansız bedenine ulaşıldı. Gelen ihbar üzerine arama çalışmalarına başlayan ekipler 26 yaşındaki İlkay Yiğit ismindeki genci kurtaramadı.

CHP, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Edoğan'dan taziye mesajı

Aynı zamanda CHP Ankara Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu bilinen İlkay Yiğit için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Tayyip Erdoğan taziye mesajı yolladı.