Selde 1 kişi yaşamını yitirdi

Burdur’da etkili olan sağanak yağmurda 4 katlı bir apartmanın giriş katını su basması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kırıkkale'de ise aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Aşırı yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda mahsur kaldı.

Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında yaşayan 79 yaşındaki Fatma Doğtaş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doğtaş'ın engelli kızı 53 yaşındaki Vesile Doğtaş'sa hayatını kaybetti.

Kırıkkale’de de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı alt geçitlerde de büyük oranda su birikintileri oluştu. Millet Bulvarı’nda ise bir araç yolda mahsur kaldı. Sürücüye yardım eden bazı vatandaşlar aracı iterek yolun kenarına çekti.

Zabıta Müdürlüğü ve trafik ekipleri, bir süre Millet Bulvarı’nı araç trafiğine kapattı. Belediye ekiplerince, vidanjörlerle su birikintileri yoldan tahliye edildi.

Ankara'nın Beypazarı, Bala, Ayaş ve Elmadağ ilçelerinde etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü.