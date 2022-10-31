Selda Bağcan: Sahnede göbeği açık giyinmek bize Batı'dan geldi

Selda Bağcan, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a açıklamalarda bulundu.

Söyleşinin öne çıkan başlıkları şöyle:

"Sol-muhafazakarım" dediğiniz için siz de linç edilmiştiniz...

"Evet, sol çevrelerden bu tanımlamayı yaptığım zaman çok eleştiri almıştım. Hep söylerim, Türkiye'de sol yani bizim mahallenin bir kısmı tutucudur. Ben gelenek ve göreneklerimizi koruyan biriyim. Hem müziğimle hem de özel hayatımda gelenekçi bir insanım. İşten eve, evden işe bir hayatım var. Hiçbir zaman şaşalı bir yaşam tarzım olmadı. Sahnedeki kıyafetlerim çok ünlü modacılardan giyinmeme rağmen açık saçık olmadı hiç. 1971'de ilk sahneye çıktığım zaman da kıyafetlerim kapalıydı. Bizim dönemimizde kimse açık giyinmezdi. Göbeği açık kıyafetler giyen birini hiç hatırlamıyorum mesela. Bir tek dansözlerin göbeği açık olurdu. Sahnede göbeği açık giyinmek bize Batı'dan geldi."

Müziği bırakmayı düşünüyor musunuz?

"Ajda Pekkan ile aynı jenerasyonuz. O dönemden ikimiz kaldık sahneye çıkan. Ajda ne zaman müziği bırakırsa, ben de o zaman bırakacağım. Hatta ona sesleniyorum; 'Ajda ne olur müziği bırak ki, ben de bırakayım.' O bırakmadan, ben de bırakamayacağım."