Selçuk Özdağ'dan aday açıklaması: Muhalefet liderleri bu gerçeği görürlerse zor olan kolay olur

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Cumhurbaşkanı adayı tartışmasına yönelik bir mesaj paylaştı.

Özdağ "kimin cumhurbaşkanı olmak istediği değil, vatandaşın kimi istediğidir" dedi.

Özdağ'ın mesajı şu şekilde;

1-Bu seçimde partiler yarışmayacak, demokrasi ile otoriterlik,adalet ile adaletsizlik, yalan ile doğruluk yarışacak. Yarışa kişisel hırslar girerse o yarış ülkeyi bu sarmaldan kurtarmak yerine daha da batırmaya hizmet eder.

2-Önemli olan kimin cumhurbaşkanı olmak istediği değil, vatandaşın kimi istediğidir.

3-Muhalefet liderleri bu gerçeği görürlerse zor olan kolay olur, bu parantezde ilelebet kapanır.