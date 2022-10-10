Selanik-İzmir arasında yeni feribot seferleri bugün başlıyor

Bugün kuzey Yunanistan liman kenti Selanik ile İzmir arasında ilk feribot seferi başlıyor.

Levante Ferries'in Smyrna di Levante feribotu saat 17.00'de Selanik'ten kalkarak ilk seferine başlayacak.

Her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri İzmir'e, Salı, Perşembe ve Pazar günleri İzmir'den Selanik'e sefer düzenleyecek feribotun bi seferinin 14 saat sürmesi bekleniyor.

Feribot 948 yolcu, 300 araba ve 55 kamyon taşıma kapasitesine sahip.

Ücretler, salonda veya güvertede bir bilet 80 avrodan başlıyor. Dönüş biletlerinde yüzde 10 indirim uygulanıyor.