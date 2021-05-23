Selanik göçmenlerini ve Gezi Direnişi'ni hedef gösteren müftüye soruşturma açıldı

Düzce Akçakoca Müftüsü hakkında, verdiği vaazda Selanik göçmenleri için "Yüzde 90'ı Sabetayist. Aslında Müslüman değil" diyip Gezi Direnişi'ni hedef alan konuşmasının ardından soruşturma açıldı.

Düzce’de Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, cuma namazında yaptığı konuşmada Selanik göçmenleri hakkında "Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve Sabetayist. Ne demek Sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil” ifadelerini kullanmıştı.

Gezi Direnişi üzerinden kurduğu ilginç bağlantıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'ne de yönelik ifadelerde bulunan Müftü şöyle konuşmuştu:

*Bunlar dünyanın neresinde olursa, şu an ses çıkarmadıklarına bakmayın, İstanbul’da gezi olaylarında otellerinde insanları barındıran kimdi? Gene Yahudiler idi. Şu an birisi bir takımın başında. Bunlar gücü, kuvveti eline geçirdiği zaman size de aynısını yaparlar."

Müftü'nün sözleri yurttaşlar tarafından kayda alınmıştı

Düzce İl Müftülüğü tarafından açıklamada "Akçakoca İlçe Müftüsü’nün Selanik göçmenleriyle alakalı sarf ettiği sözlerden dolayı soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ysa "Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.