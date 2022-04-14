Selahattin Demirtaş'ın adaylık açıklamasına HDP'den yanıt geldi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın geçtiğimiz gün 'Cumhurbaşkanı aday adayıyım' demesine ilişkin HDP'den ilk açıklama Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan geldi.

Halk TV'de katıldığı canlı yayında konuşan Sancar, ''Daha önce bu kadar açık ve net ifade ettiğini duymamıştım'' ifadelerini kullandı.

Sancar ayrıca ''Ama böyle bir isteği de dile getirmesini yadırganacak bir şey olarak görmüyorum'' diye konuştu.

Demirtaş, geçtiğimiz günlerde gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası ''Kürtler, Mansur Yavaş'a oy verir mi?'' sorusunu Demirtaş'a yönelten Işık, ''Özel olarak bu isimleri sorduğunuz için bunu belirtiyorum yoksa adaylık konusunda millet ittifakı kendi kararını kendisi verecek. Bekleyip göreceğiz ancak ben halen aday adayıyım, iddiamı koruyorum'' yanıtını almıştı.