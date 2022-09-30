Selahattin Demirtaş: Kimse geri adım atmamızı beklemesin

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Demokratik siyasette ısrar ve barış politikası, bizim için ilkeseldir. Kimse geri adım atmamızı beklemesin" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Demokratik siyasette ısrar ve barış politikası, bizim için ilkeseldir. Kimse geri adım atmamızı beklemesin.

Her koşulda ilkelerimizi savunacak, halkın demokratik çözüm ve barış isteğini tüm olanaklarımızla, gür sesle söylemeyi sürdüreceğiz.

Faşizmi yıkacak, mutlaka kazanacağız."