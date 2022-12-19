Selahattin Demirtaş: İktidar ağzıyla kuş sürüsü tutsa sandığa gömülecek

IŞİD'in Kobane’ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014’te gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 17’si tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobane Davası’nın 20’nci tur duruşmasının ilki Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görüldü.

Dava kapsamında Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan siyasetçiler duruşma salonunda bulunurken, HDP eski Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Gültan Kışanak SEGBİS ile davaya katıldı.

Demirtaş yaptığı konuşmada mahkeme karşı “Türkiye’de bekli başlı Mahkemeler AKP’nin seçim komisyonu gibi çalışıyor. Heyetiniz ve savcınız bunu yapıyor. Seçim kazandırma faaliyeti yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bunu kabul etmiyoruz, teşhir ediyoruz. siz taraflısınız. İktidardan beklentiniz ve ideolojik bağınız var. Bunları sizi küçük düşürmek için söylemiyorum, AİHM kararına dayanarak bunları söylüyoruz. Siz elinizdeki hangi karara dayanarak suçlu muamelesi yapıyorsunuz? Hangi karar var bize terörist muamelesi yapıyorsunuz? Bizim elimizde iki tane kapı gibi karar var. Siz bizi neyle yargılıyorsunuz? Mahkeme kararını tanımayan bir heyet bizi hangi sıfatla yargılıyor? Siz bu kararları uygulamadığınız müddetçe tarafsızlık iddianız fostur. Bu kadar haksızlık yapacaksınız, cübbe giyip hakim taklidi yapacaksınız? Kabul etmiyoruz. Bu dosyadan çekilmelisiniz. Sizi reddediyoruz. Sizi açıkça belirttiğim gerekçelerle reddediyorum. Bizimle ilgili yargılama yapamazsınız. Savcı da yapamaz. Savcının reddi yok ama, onuru var. Çekilmeli. Cumhurbaşkanı avukatlığı yaptığını size geçen duruşmada söyledim. Bizim ömrümüz burada bitebilir boyun eğmeyeceğiz. Bize bunları yapanların hesabını çatır çatır soracağız. Biz halkımızın iradesini temsil ediyoruz. Milleti temsil edene tokat atanı da yargılayanları da hesap soracağız. Canımı ortaya koyacağım yine halkın iradesini ezdirmeyeceğim. Bu iktidar bu seçimde sandığa gömülecek. Ağzıyla kuş sürüsü tutsa sandığa gömülecek. “