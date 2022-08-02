Selahattin Demirtaş: Atatürk’e atfedilen bir söz vardır; mecbur değilseniz savaş cinayettir

Selahattin Demirtaş Medyascope için kaleme aldığı yazıda olası Suriye harekatını değerlendirdi ve "sırf seçim kazanmak için girişilecek bir harekâtı, “vatan savunması” diye pazarlamaya çalışanlara kimse kanmamalıdır. Böyle bir harekât vatan savunması değil, ancak seçim çalışması olur." dedi.

Demirtaş'ın yazısının satır başları şu şekilde:

"Atatürk’e atfedilen meşhur bir söz vardır, “Eğer gerçekten mecbur değilseniz savaş cinayettir.” Türkiye sahici bir tehditle, ağır bir saldırıyla karşı karşıyaysa ve diplomasinin tüm olanakları kullanılmasına rağmen bunlar ortadan kaldırılamıyorsa elbette kendini savunma hakkı vardır. Ancak Suriye konusunda durum böyle değil. AKP iktidarı Türkiye’yi savunmak için değil, başta Kürtler olmak üzere Suriye halklarının iradesine müdahale etmek için Suriye’de savaş yürütüyor.

Suriye’de iç savaşın büyümesinde AKP iktidarının büyük sorumluluğu var. İktidar daha işin en başından bu yana, Şam yönetimiyle ve Kürtlerle esaslı bir diplomasi yürütmeden, destekleyip silahlandırdığı radikal güçler aracılığıyla vekalet savaşı verdi ve durumun daha da kötüleşmesine yol açtı. Ne Şam yönetimi ne de Kürtler, Türkiye için herhangi bir tehdit oluşturmamalarına rağmen, AKP iktidarı birini “katil Esed” diğerini de “terörist” ilan edip iki yapıyı da tanımayarak tüm diyalog kanallarını kapattı.

...

Ortada savaşı, hele hele en küçük bir meşruiyeti olmayan işgali gerektirecek hiçbir şey yokken sırf seçim kazanmak için girişilecek bir harekâtı, “vatan savunması” diye pazarlamaya çalışanlara kimse kanmamalıdır. Böyle bir harekât vatan savunması değil, ancak seçim çalışması olur.

Türkiye tehdit altında olursa ve gerçekten başka hiçbir seçenek kalmamışsa silahlı güçler, ordular Türkiye’yi işgale kalkıyorsa tamam, hep birlikte gövdemizi taşın altına koyalım. Fakat AKP-MHP’ye seçim kazandırmak için devreye sokulacak kanlı bir oyuna payanda olmak, suça ortak olmanın yanı sıra tarihi bir hata yapmak anlamına gelir.

Görünen o ki, Suriye harekâtı için geri sayım başladı. Uluslararası toplum ve bölgesel güçler dahil olmak üzere herkes bu harekâta karşıyken, içerideki ekonomik kriz tam çöküşe doğru giderken Türkiye’yi sonu belirsiz bir maceraya, bir bataklığa sürüklemenin vebali ağır olur.

...

Böyle bir savaş ülke ve halk yararına değil, olsa olsa AKP-MHP iktidarı yararına olur. Dolayısıyla halkı düşünen ve demokrasiyi savunan her kesim savaşa karşı sesini cesurca yükseltmelidir."