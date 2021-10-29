Sel felaketinden sonra 3 ay sonra: Arhavi'de değişen bir şey yok

Artvin'in Arhavi ilçesinde 22 Temmuz'da sel felaketi yaşanmıştı. Kapisre deresinin taşmasıyla Boğaziçi Mahallesi su altında kalmış, Arhavi'yi iç bölgeleriyle bağlayan karayolu zarar görmüştü.

Yaşanan sel felaketinin üzerinden üç ay geçmesine rağmen bölgede zarar gören karayolunun inşaatı tamamlanmadı, buna ek olarak Kapisre deresinin ıslahı için yapılan çalışmanın da ilerlemediği görülüyor.

Arhavi Sanayi Sitesi, Fen Lisesi ve Çoruh Üniversitesi Arhavi Yerleşkesine ulaşımda zorluklar yaşanıyor.

Bölgede yapılan çalışmalar 11 Ağustos'ta Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası durmuş, bölgede çalışan iş makinelerinin bölgeyi terk ettiği görülmüştü.

23 Temmuz günü Arhavi'ye gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Arhavi’nin bu duruşunu, gerçekten canı gönülden alkışlıyorum. Az önce İçişleri Bakanım da onu söyledi. ‘İlk andan itibaren’ dedi, ‘Arhavi hep böyle dimdik durdu.’ En ufak bir burada çılgınlık göstermediler" şeklinde konuşmuştu.