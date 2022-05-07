Sel felaketi yaşanan bölgede dereler yine taştı: 3 köprü ulaşıma kapatıldı

11 Ağustos 2021 yılında Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin ardından üçüncü kez selin vurduğu Çatalzeytin ilçesinde yurttaşlar korkudan evlerine giremiyor. Dün gece Akçay Çayı üzerindeki 9 köprü yağışın ardından yıkıldı. Köprülerin yıkılmasıyla birlikte 26 köye ulaşım sağlanamıyor.

Öte yandan su seviyesinin yükselmesiyle Çatak Köyü yolu da su altında kaldı. Su seviyesinin halen bölgede yüksek olmasından ötürü çalışma başlatılamadı. Sel sularının zamanla aşındırdığı toprak sebebiyle Akçay çayı kenarında bulunan evler boşaltıldı, bir ahırda bulunan kaz, tavuk gibi hayvanlar da sel sularına kapıldı. Ahırda bulunan 12 büyükbaş hayvansa, sahipleri tarafından sele kapılmaktan güçlükle kurtarılabildi.

'Hayvanlarım sele kapılacak diye korkuyorum'

Sel afetinden dolayı gece gündüz nöbet tuttuğunu ve ahırda bulunan hayvanlarının sele kapılmasından korktuğunu söyleyen Ayşe Demirkıran, "Bana bir yer bulsunlar buradan çıkıp gideyim, hayvanlarımı da kurtarayım. Hayvanlarım sele kapılacak diye korkuyorum. Sel, çayın kenarlarını oya oya ahıra kadar yaklaştı. Neredeyse aramızda 10 metre mesafe kaldı. Samanlarım sele kapıldı, yeniden saman aldım" dedi.

3-4 gündür bölgede sağanak yağışın etkili olduğunu ve sel afetinin yaşandığını ifade eden Hikmet Aydın ise "Yollarımız kapalı, şu anda su seviyesinin yüksek olmasından ötürü makineler çalışamıyor. 11 Ağustos’ta yaşadığımız sel felaketinden sonra dün gece en büyük sel afetini yaşadık" şeklinde konuştu.

Bozkurt'ta köprüler ulaşıma kapatıldı

11 Ağustos 2021 yılındaki sel felaketinin en çok hissedildiği bölgelerden Bozkurt ilçesinde de, dün etkili olan sağanak yağış sonrası Ezine Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Ezine Çayı üzerinden ulaşımın sağlanması amacı ile inşa edilen geçici köprüleri su seviyesi aşmaya başladı.

Yağış sonrası tedbir amaçlı Ezine Çayı üzerindeki 3 geçici köprü ulaşıma kapattı. (İHA)