Sel felaketi sonrası yapılan köprüler yıkıldı: Köylere ulaşım sağlanamıyor

Hava sıcaklıklarının aniden artması sonrası kar suları birçok ilçede tahribata sebep oldu.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan 4 köprü kar suları sebebiyle yıkıldı. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesiyle Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10’dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki köprülerin çoğu 6 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen selde yıkılmıştı. Kar suları sebebiyle yıkılan bazı köprülerinse sel felaketinin ardından yapılan geçici köprüler olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz yaz Batı Karadeniz’i etkisi altına alan yoğun yağış sonrası bölgede sel felaketi meydana gelmiş çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.