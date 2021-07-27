Sekiz ilde dolandırıcılık operasyonu: 26 gözaltı

Başta Adana olmak üzere sekiz ilde dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Gerçekte olmayan ürünleri internet sitelerinde sahte satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 37 kişiden 26’sı gözaltına alındı.

Sanal ortamda oto yedek parça, telefon, bilgisayar, ekran kartı gibi elektronik eşyaların sahte satış ilanını verdiği ileri sürülen kişilerin, 250 bin lira kazanç elde ettiği tespit edildi. Dolandırılan kişiler arasında polis, asker ve hakim gibi farklı meslek gruplarına mensup 93 kişi bulunuyor.

Operasyona Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya’da da devam edildi. Gözaltına alınan 26 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.