Şekere yüzde 8 zam

Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı. Son zamla birlikte Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 liradan 810 liraya yükseldi.

Zam kararı kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmazken söz konusu duyuru, BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre Türkşeker'in dağıtım yerlerine gönderdiği bilgilendirme notunda aktarıldı.

Zamla birlikte ayrıca Türkşeker'in kilogram başına 15 liradan verdiği şekerin fiyatı 16.20 liraya yükseldi. Söz konusu fiyatlara KDV dahil değil.

Şu an piyasada şekerin çuval fiyatı 1000 TL bandında ve özel sektör Türkşeker'in açıkladığı fiyattan çok sınırlı miktarda ürün tedarik ettiği için istediği miktarda, ihtiyacının tamamını karşılayacak şekilde ürün bulamıyor.

Türkiye'nin günlük şeker ihtiyacı ortalama 8 bin ton civarında iken Türkşeker'in piyasaya verebildiği günlük miktar yaklaşık bin ton ile sınırlı kalıyor.

Türkşeker'in dağıtım yerlerine gönderdiği bilgilendirme notunda, "2022-2023 pazarlama yılı şeker satışlarımız 10.10.2022 tarihinde başlayacak olup, ERP sisteminde tanımlanan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda imalatçılara, kapasite raporu veya resmi kurumlardan alınan evraklarla satış yapılmaya devam edilecektir" denildi.