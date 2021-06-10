'Şekerbank çalışanları takip etmek için bilgisayarlara gizli yazılım kuruyor'

2020 yılında rekor kâr açıklayan, 2021 yılının ilk çeyreğinde açıkladıkları kârlar ile yeni bir rekorun sinyallerini veren bankalar, uzaktan çalışan emekçiler üzerindeki baskı ve denetimi artırmak için her yolu deniyor.

Yöneticilerin ‘evde hiçbir şey yapmıyorsunuz zaten’ baskılarını yetersiz bulan Şekerbank patronu ise denetlemenin yolunu çalışanının her hareketini yazılımla izlemekte buldu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen bilgiye göre çalışanlardan herhangi bir onay alınmadan ve duyurulmadan geçtiğimiz hafta gizli bir bilgisayar izleme yazılımı yüklendiği iddia edildi. Bu işlemin gerçekleştirilmesinin ardından sistemlerde yavaşlık görüldüğü ve emekçilerin çalışamaz duruma geldiği belirtildi.

Banka emekçilere bu şekilde performans baskısı yapıyor

Son dönemde uzaktan çalışmayla emekçilerin uğradıkları hak kayıpları ve sorunları hakkında çalışmalar yapan PE Banka Emekçileri Dayanışma Ağı, çalışanların oldukça şikayetçi oldukları bu yazılımın, kullanıcıların bilgisayarlarındaki aktiviteleri izlemeyi sağladığını, bankanın bu şekilde çalışanlarının performans takibini yapmayı amaçladığını belirtti. Bankaların emekçilere bu şekilde performans baskısı kurmayı hedeflediğini aktaran Dayanışma Ağı, uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı salgın sürecinin ilk yılı 2020’de kâra geçmiş, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 16.9 milyon lira kâr açıklayarak geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 7 milyon liralık değeri iki katından fazla arttığını belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]