Şehirlerarası seyahatte koltuk sınırı değişti

Şehirlerarası otobüslerde uygulanan yüzde 50 koltuk kısıtlaması şartı esnetildi. Yeni değişikliğe göre aynı aileden seyahat edecek kişiler otobüste de yan yana seyahat edebilecek.

Milliyet'ten Derin Gökçe'nin haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, "Otobüslerde yolcu taşıma kapasitesi 'aile' düzenlemesi ile değişti" ifadelerini kullandı.

İlerleyen günlerde koltuk sınırlamasının tamamen kaldırılmasını beklediklerini söyleyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Aynı aile bireyleri aynı otobüste yan yana seyahat edebiliyor. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte işler açıldı. Geçmiş döneme göre çok daha iyi gidiyor. İlerleyen günlerde koltuk sınırlamasının tamamen kalkmasını bekliyoruz."