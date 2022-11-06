Şehirlerarası otobüste 'namaz molası' tartışması: Firmadan 'laiklik' açıklaması

Abdullah Gündüz isimli bir şahıs, Öz Erciş Seyahat firmasına öğle ve akşam namazları için mola talebinde bulundu. Ancak bu talep firma tarafından 'diğer tüm yolcuların hakkına girmek' karşılığı ile reddedildi.

Gündüz isimli vatandaş bu durumu sosyal medya hesabından paylaşırken, olay tartışma yarattı.

Öte yandan firmanın avukatı olduğu belirtilen Av. Tuncay Keserci de sosyal medya hesabından "Öz Erciş Sehayat Firması adına yazılı açıklamamızı kamuoyunun bilgisine sunarız" diyerek bir paylaşım yaptı.

'Birkaç yolcu ibadet edecek diye...'

Firmanın açıklaması olduğu öne sürülen metinde anayasa ve laiklik vurgusu yapılarak şu ifadeler yer aldı:

"Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergahlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2.maddesinde Türkiye Cumhuriyet, demokratik ,laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14.maddesine göre, anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz.

Anayasanın 23.maddesi "yerleşme ve seyahat hürriyeti" ni ve 24.maddesi "din ve vicdan hürriyeti"ni güvence altına almıştır.

Buradan hareketle müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği notkaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların ,bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir.

Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."