Şehir hatları iskelesine 1 ton midye bağlamışlar

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Beykoz sahili ve Marmara Denizi'nde kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.

DHA'nın haberine göre denetimlerde Kandilli Şehir Hatları İskelesi'ne bağlı bir halat tespit edildi. Ekipler durumu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Kuzey Marmara Grup Komutanlığı'na bildirdi.

İskeleye dalış ekipleri yönlendirildi. Dalgıçlar tarafından yapılan dalışta denizin 7 metre derinlikte, yaklaşık 1 ton kara kıllı midyenin bir filede tutulduğu tespit edildi. Canlılığını koruyan midyelerin denize bırakıldı.