Şehir hastanesi şantiyesinde işçilerden eylem: Hem elektriksiz hem susuz kaldılar

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde 2014 yılında temeli atılan, 30 ayda hizmete gireceği söylenen ancak açılışı 6 kez ertelenen şehir hastanesinin inşaatı, işçilerin gece protestosuna sahne oldu. Türkerler- Gama ortaklığıyla yapılan inşaatın şantiyesinde kalan işçiler, uzun süredir barınma ve yemek sorunlarının çözülmesini beklerken bu kez elektriklerin kesilmesiyle çileden çıktı. Hem elektriksiz hem de susuz kalan işçiler, gece saatlerinde karanlık şantiyede protesto gösterisi yaptı. Çok sayıda işçi, cep telefonlarının ışığı eşliğinde yürüyüp "Yönetim İstifa" sloganı attı.

İşçiler barınma, yemek, elektrik ve su sorunlarının bir an önce çözülmesini istedi.

Şehir hastanesi şantiyesinde işçilerden eylem: Hem elektriksiz hem susuz kaldılarhttps://t.co/QqQR8kiAvB pic.twitter.com/U6VZTSRqyW — soL Haber (@solhaberportali) February 11, 2022



