Şehir Hastaneleri'nde yeni dönem: Önce yandaş şirketler, şimdi de yabancı patronlar

Beş şehir hastanesini işleten Rönesans Holding, alt şirketini Danimarkalı ISS Facilities'e sattı.

Önce yerli şimdi de yabancı patronların kâr kapısı haline getirilen hastanelerin durumuna ilişkin Genel Sağlık-İş Genel Başkan Zekiye Bacaksız'dan bir açıklama geldi.

"Satışın ardından şehir hastanelerinde hangi birimler Danimarkalı şirket tarafından yönetilecektir? Sağlık Bakanlığı bu devir işleminin neresindedir?" diye soran Bacaksız, yıllardır şehir hastanelerinin “rant” aracı olduğunu söylediklerinde seslerine kulak tıkayanların, şehir hastanelerinin bir halk sağlığı sorunu olduğunun farkına ne zaman varacağını sordu.

"Yıllardır yandaş şirketler, şehir hastaneleri üzerinden cebini doldurmuş, şimdi de yabancıya satarak kârına kâr eklemekte; bedelini halkımız, dövize endeksli kira giderleri, hasta garantileri ve özel sektörün insafına bırakılmış hizmet bedelleri ile ödemektedir" diyen Bacaksız, "Üstelik halkın parasını, ülkemizin gelecek 25 yılı ipotek altına alan şehir hastaneleri, şimdi de ulusal özelliğinden tamamen koparılmaktadır" ifadesini kullandı.

Bacaksız sözlerine şöyle devam etti:

Sağlık hizmetlerinin ne denli stratejik önem taşıdığı pandemi döneminde bir kez daha anlaşılmıştır. Yerli aşı üretemeyişimizin, dışardan aşı bekleyişimizin bedeli insan yaşamı olmuştur. Sağlık hizmetleri; bırakın yabancı şirketlere bırakmayı özel sektörün insafına bırakılamayacak kadar yaşamsaldır. Sağlığın piyasalaştırılması, hastanın müşteriye dönüştürülmesi ve bunun yabancı şirketler üzerinden yapılması kabul edilemez.