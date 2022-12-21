Sefine Tersanesi'nde iş cinayetleri devam ediyor

Daha önce de sık sık iş cinayetleri ile gündeme gelen Yalova Sefine tersanesinde dün bir iş cinayeti daha yaşandı.

Sefine Tersanesi'nde çalışan 55 yaşındaki Mehmet Bozbey, üzerine ağır bir metal parçasının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, işçinin forklifte malzeme yüklerken 2 tonluk yükün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybettiğini belirtti.

Forklifti kullanan işçinin de gözaltına alındığı bilgisini ileten işçiler, tersanede herkesin yoğun iş baskısı altında, gerekli önlemler alınmadan çalıştırıldığını ifade ettiler.

Tersanede sürekli iş cinayetine ve kazalara davetiye çıkaran bir durum olduğunu ifade eden işçiler, fazla mesainin kural haline geldiğini, iş yetiştirme baskısının yoğun yaşandığını, iş kazalarının ve iş cinayetlerinin asıl nedeninin de bunlar olduğunu aktardı.

Sefine Tersanesi daha önce işçiyi suçlamıştı

Daha önce yüksekten düşerek hayatını kaybeden Yasin Demirağ cinayetinin ardından açıklama yapan Sefine yetkilileri ölen işçiyi gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle suçlamıştı.

'Böyle Gitmez, tersanelerdeki çalışma koşullarına karşı birlik olalım'

Patronların Ensesindeyiz Ağı konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Tersanelerde ölümlerin nedeni patronların kârlarıdır. Sefine tersanesi ve diğer tersanelerde işçilerin nasıl çalıştığını biliyoruz. Günde 13,14 saat çalışma, iş baskısı, riskli ve güvenliksiz koşullarda zorla çalıştırılma, düşük ücretler ve dahası… Ağır koşullarda çalışan işçileri bir de her gün fazla mesai ile çalıştıra patronlar, iş cinayetleri için koşulları hazırlıyor. İş cinayetlerinin asıl nedeni bu çalışma koşullarıdır. Bu çalışma koşullarını patronlar istemekte ve işçi ölümlerine onlar neden olmaktadır.

Böyle Gitmez!

Tersanelerde iş cinayetlerini kader diye geçiştiremezler. İş yetiştirme baskısı, ağır ve riskli çalışma koşullarına ve işçileri ölüme sürükleyen patronlara karşı tüm tersane işçilerini birlik olmaya, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşmaya davet ediyoruz.

Ekmek peşinde koşarken öldürülmemek için bizi arayın!"