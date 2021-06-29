Seferihisar'daki balıkçı barınağına yürütmeyi durdurma kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı ile İzmir Seferihisar'a bağlı Akarca mevkisinde yapılması planlanan balıkçı barınağına karşı TMMOB Şehir Plancıları'nın açtığı davada İzmir 6. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, "Söz konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir" dedi.

TMMOB'un yazılı açıklaması şöyle:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tarafından İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Tepecik Mahallesi, 'Akarca Balıkçı Barınağı'yapımına ilişkin 13.04.2020 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bilimsel ve teknik bir gerekçesinin olmadığı, turizm ve 2. konut(yazlık konut) amaçlı planlanan alanlar ile sahil kullanımı arasındaki ilişkiyi kesecek ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu gerekçeleriyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Şubemizce açılan dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan hususlar dikkate alınarak İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2020/1153 Esas, 07.06.2021 tarihli kararı ile söz konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir."

Bölgede yaşayanlar fokların yaşam alanlarının yok olacağını söyleyerek barınağa karşı çıkıyordu.