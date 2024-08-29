Sefaköy'de metrobüs kazası: Bir kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ANKA'nın aktardığına göre Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü yönüne ilerleyen metrobüs sabah saatlerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemelerinin yapıldığı bölümde kontrolden çıkıp önce karşı yönden gelen metrobüse yandan, sonra da bariyerlere çarptı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle metrobüs yolu kapanırken, yolcular otobüs ve Marmaray'a yönlendirildi.

22 yaşındaki Ferhat Uçar yaşamını yitirdi

DHA'nın aktardığına göre olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi kazada yaşamını yitiren yurttaşın 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğunu açıkladı.

Çebi, "Maalesef hastaneye götürülen yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini öğrendik. Allah rahmet eylesin. Ailesine, ülkemize baş sağlığı diliyorum" dedi.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki metrobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "29 Ağustos Perşembe günü saat 08.48'de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme Dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

3 kişi gözaltına alındı

Kazaya ilişkin 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.