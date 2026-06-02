Sedef Tersanesi'nde hak gaspı: İki aydır maaş alamayan işçiler iş bıraktı

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İstanbul Tuzla'da bulunan Sedef Tersanesi’nde Scafis taşeron firmasına bağlı çalışan işçiler, iki aydır ücretlerinin ödenmemesi üzerine iş bırakma eylemi başlattı.

Yaklaşık 80 işçi Turkon Holding'e bağlı şirkette gasp edilen haklarını alabilmek için direnişe geçti.

Patron, direnişe yeni bir saldırıyla yanıt verdi. Eyleme katılan işçilerden 15'inin işe giriş kartları iptal edilerek işten çıkarıldığı bildirildi.

'Her gün yalan attılar, işten çıkardılarını bile yüzümüze söyleyemediler'

Tersane önünde bekleyişini sürdüren ve maruz kaldıkları kötü muameleyi anlatan bir işçi, süreci ve uğradıkları haksızlığı şu sözlerle aktardı:

İki aydır paramız içeride. Bize herhangi bir bilgi verilmedi. Dün haklarımızı savunmak için çalışmadık, işten kaçındık. Bu bizim hakkımız. Dün çalışmadığımız için bu sabah işe geldiğimizde kartlarımız kapanmış şekilde karşılaştık. Kapıdayız şu an, sabahtan beri içeri giremiyoruz. Yani çok kötü bir muamele. Yani bunun bize bildirmesi lazımdı dün akşam ya da dün işe çıkmadığımızda takdirde gelip bize bir toplantı yapabilirdi, 'kartınız kapanır' diye. Ya da uyarabilirdi. Ama herhangi bir uyarıdan hariç hiçbir şey söylemeden sabah geldik kartımız kapanmış bir şekilde karşılaştık.

Scafis taşeron firmasına bağlı çalışan Sedef Tersanesi İşçileri iki aydır ücretleri ödenmediği için iş bıraktı.



Yaklaşık 80 işçi, ücretleri ödenmediği için iş başı yapmazken, iş bırakanlar arasında olan 15 işçinin işe giriş kartları iptal edilerek fiili olarak işten çıkarıldı.… pic.twitter.com/PuWms0QoqY — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) June 2, 2026

Sürekli yalanlarla oyalandıklarını ve ödemelerde usulsüzlükler yapıldığını belirten tersane işçilerinden Şahin Ozan ise tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

Ödeme ne zaman yapılacak diyoruz, adamlar diyor ki 'ayın 15'inde'. Yalan söylüyorlar. 'Git beş gün sonra maaş yatırılacak' diyor, gidiyoruz maaş yok, yalandır. Patron diyor ki 'Kardeşim şikayet etmeyin ya, ben paranızı yatıracağım' diyor. Ama öyle bir şey yok. Az önce adamla konuştuk, 'Ödemeyi yaptık' dedi. Nerede ödeme yaptın? Hesapların hepsi ortada. Hepsi yalan dolan. Herkes burada maaşını bekliyor, hiç kimse ödeme almıyor.

'Arkadaşlarımız haklarını almadan gitmeyecekler'

İşten çıkarılma kararının ardından tersane önünde toplanan işçilerle birlikte seslenen Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Temsilcisi Çağdaş Übeyit Büyükdalda, yaşanan haksızlığa karşı mücadelenin süreceğini belirtti.

Hayat pahalılığı ve iş cinayetlerini dile getirdiği için geçtiğimiz aylarda Sedef Tersanesi'ndeki işine son verilen Büyükdalda, tersane önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Belki bugün buraya maaşlarınızı almak için geldik ama bugün burada maaşlarımızı almak sorunlarımızı çözmeyecek. Ülkenin üzerine çöktükleri zenginlikleri geri almak için ayağa kalkmak zorundayız. Arkadaşlarımızın 2 aylık maaşları ödenmek zorunda. Haklarını almadan bu arkadaşlarımız gitmeyecekler. Her gün, arkadaşlarımız burada oldukları süre boyunca Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı olarak desteğe geleceğiz. Yalnız bırakmayacağız. Bu da böyle bilinsin!

Sedef Tersanesi’nde işten çıkarılan Patronların Ensesindeyiz Tersane İşçileri Dayanışma Ağı Temsilcisi Çağdaş Übeyit Büyükdalda:



“Belki bugün buraya maaşlarınızı almak için geldik ama bugün burada maaşlarımızı almak sorunlarımızı çözmeyecek. Ülkenin üzerine çöktükleri… pic.twitter.com/T6UOxPsWEt — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) June 2, 2026

'Sicili işçi düşmanlığı ile dolu Sedef Tersanesi patronlarını uyarıyoruz'

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı da konuya ilişkin paylaştığı mesajında tersane patronlarını uyardı. İşçilerin taleplerinin arkasında olduklarını vurgulayan dayanışma ağının açıklamasında şu sözlere yer verildi: